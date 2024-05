Olaf Lubaszenko zostawił samochód w niedozwolonym miejscu, po czym ruszył do cukierni (ZDJĘCIA)

Loko 🫤 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co kilka dni o tym, że jakiś znany ktos parkuje na zakazie. I co, my mu mandat wystawić mamy albo odholować? Chyba od tego jest straż miejska i policja. Proszę tam donosic- tu to jest nudne i naprawdę zdania nie zmienię, że "po bułki" to jakaś sytuacja nadzwyczajna.