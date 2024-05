Gwiazdy na premierze spektaklu: Violetta Arlak, Barbara Kurdej-Szatan z mężem i Paweł Małaszyński z żoną (ZDJĘCIA)

Agg 53 min. temu zgłoś do moderacji 50 8 Odpowiedz

Wolne sądy!!! za obrazę funkcjonariuszy publicznych chroniących naszego bezpieczeństwa przed nielegalną imigracją adekwatny wyrok! A jeżeli to zbyt wiele, to przynajmniej powtórka dla tej panii z historii innej "gwiazdy" po wyroku - już "czystej" bo odsiedziała śmieszny wyrok- czyli out z mediów na zawsze!!!