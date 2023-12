Internauta wysłał Leszkowi Millerowi zdjęcia wytatuowanych POŚLADKÓW! "Zrobiłem mu święta". Monika Miller reaguje (FOTO)

Cwane Mopsy 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Widzieliście jak Pudel podmienił pod tym artykułem komentarze i dodał im po kilka tysięcy łapek? Artykuł - "Marek Czyż zabrał głos po debiucie" 19.30"... . Niektórzy forumowicze piszą, że oni tak od dawna robią. Czyli nawet Sienkiewicz pod wodzą Tuska na podstawie sejmowej uchwały nie musiał Wirtualnej Polski i Pudla przejmować. Oni tak sami z siebie, takie to z pudli różowych cwane mopsy. No obciach na maksa, przecież ludzie to widzą. Czy podobnie dzieje się na całej Wirtualnej, no na to wygląda?