Monika Miller schowała się przed Janem Pawłem II W SZAFIE! "Wszyscy mnie szukali"

Monika Miller komentuje aferę wokół Jana Pawła II

Identyfikuję się z "pokoleniem Jana Pawła II", tym bardziej że go poznałam. Muszę się identyfikować, skoro pamiętam to, byłam tam i zapadło mi to w pamięć - wypowiedziała się dość enigmatycznie Monika, aby już za moment przyznać, że z owego spotkania zbyt wiele to w sumie nie pamięta.