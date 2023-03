Maciej Musiał broni Jana Pawła II w obliczu oskarżeń o tuszowanie pedofilii w Kościele: "Chcieli go zamordować, bo walczył o pokój"

Maciej Musiał czule wspomina Jana Pawła II

Jak to zwykle w sprawach publicznie ważkich bywa, i tym razem udział w debacie, poza ekspertami i znawcami tematu, postanowili wziąć też polscy celebryci. Dostrzegalny jest tu wyraźny podział na dwa obozy. Jedni nawołują do uważnego zweryfikowania poczynań Jana Pawła II i zredefiniowania jego wizerunku w oczach mas, inni natomiast twardo przeciwstawiają się jakimkolwiek próbom podważania papieskiego autorytetu. Wygląda na to, że Maciej Musiał opowiedział się za tą drugą grupą.

[To] człowiek, który pomógł zakończyć Zimną Wojnę. Na całym świecie prowadził antykomunistyczną retorykę. Przyjaciel Ronalda Reagana. Przyjaciel Ryszarda Kuklińskiego, który jemu i CIA przekazał plany uderzeń atomowych Związku Radzieckiego. Potężny dyplomata działający w imieniu Polski i wpływający na światową politykę dla jej dobra i pokoju. Publicznie próbowano go zresztą za to zamordować. Michaił Gorbaczow ostatni przywódca związku radzieckiego, który Związek Radziecki rozwiązał, mawiał, że to dzięki JP2 zakończenie Zimnej Wojny było możliwe.