Krzysztof Ziemiec komentuje aferę wokół Jana Pawła II. Internauci bez litości: "Odezwał się funkcjonariusz łżetelewizji"

Tak, wszystko jest po coś. Także po to, aby oddzielić ziarno od plew. Zobaczyć kto jest kto. Brawo Krzysztof Ziemiec, Ida Nowakowska. Jesteście teraz w dziennikarskiej mniejszości ludzi wierzących, to jest najtrudniejsze. Świadczyć za prawdą na pohybel ujadającym wokół. Kiedyś, dawno temu też ujadających było wielu. Naprzeciw tamtej zgrai stał zmaltretowany Pan Jezus. Zewsząd pojawiły się głosy: " ukrzyzuj go, ukrzyzuj ". Teraz sytuacja się powtarza. Tyle, że słowa " ukrzyzuj go " w odniesieniu do naszego czcigodnego Ojca Świętego Jana Pawła ll nie mają realnej mocy. Nikt Go nie ukrzyzuje. On jest Święty.