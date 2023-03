"Wiadomości" TVP REAGUJĄ na reportaż o Janie Pawle II. "Haniebny atak TVN"

Ania 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 7 Odpowiedz

Ludzie opamiętajcie się. To co sie dzieje to upadek Świata. Zszargane imię naszego Kochanego Papieża. Nie dajcie się wmanipulować w te dokumenty tvn. Światem chce rządzić islam, stąd upadek wiary chrześcijańskiej. Jeśli Wy nie będziecie bronić to niedlugo Wasze dzieci będą chodzic w kapuchach i wyznawać islam. Obudźcie sie . Włącz myślenie i wyłącz tvn ani innej telewizji. To jest po to robione zeby nasz katolicki kraj sie rozpad.