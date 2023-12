Anna Wendzikowska relacjonuje świąteczny odpoczynek na Teneryfie w czerwonej, wydekoltowanej sukience. Petarda? (ZDJĘCIA)

Jejku! 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak można komuś pozwolić tak zdeformować biust i jeszcze za to zapłacić kilkanaście tysięcy??? To jest wciąż młoda kobieta a te piersi jak dwa jutowe worki gruzem wypchane, które swoim życiem żyją. No ok, operacja nie wyszła za dobrze, może jej się podoba. może sponsorom nie przeszkada ale PO CO to obcym ludziom przed oczy pchać???