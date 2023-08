Joga z widokiem na ocean, ceremonie picia kakao i salsa. Tak wygląda SAMOTNA PODRÓŻ Anny Wendzikowskiej do Nikaragui (ZDJĘCIA)

Julia 40 min. temu zgłoś do moderacji 101 7 Odpowiedz

Przestałam obserwować ta Panią na IG… kompletnie oderwana od rzeczywistości…. Samotne podróże na koniec świata aby medytować ale torebusie chanel, plecaczki LV, po Wawie jeździ porshe - Pani Aniu Pani narzeka majac zaplecze finansowe do zycia? 😳 co Pani chce kupuje dzieciom, moze Pani sobie pozwolić aby zabrac je na wakacje, pokazac swiat, stac Panią na Nianie ktora opiekuje sie Pani Córeczkami kiedy Pani spełnia sie zawodowo a co maja powiedziec samotne mamy pracujące za najniższa krajowa??? Niech Pani przestanie narzekac i docenia to co ma… dziekuje tyle w temacie ps niby wyciszenie, drugi koniec swiata ale fotka spod prysznica musi byc…. Jakie to wszystko na pokaz….