One przeszły do historii. Przypominamy najbardziej IKONICZNE momenty na MET Gali (ZDJĘCIA)

Gala MET, nazywana również "modowymi Oscarami", powróci po raz kolejny już w najbliższy wtorek. Tegoroczny dress code nawiązuje do opowiadania "The Garden of Time", J.G. Ballarda. Porusza ono tematy piękna, ale także rozkładu i upływu czasu. Głównym motywem jest zatem nieuchronność zmian oraz kruchość piękna i to właśnie te wartości mają być odzwierciedleniem w stylizacjach celebrujących.