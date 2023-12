Andziaks i Luka chwalą się OGROMNĄ willą: marmury, fantazyjne lampy i gigantyczny salon (ZDJĘCIA)

Andziaks i Luka wypłynęli na szerokie wody show biznesu, dzięki programowi "Azja Expess" . Małżeństwo youtuberów od dawna jest jednak znane, zwłaszcza młodszym odbiorcom. Od lat z powodzeniem relacjonują swoją codzienność, w tym podróże i kolejne biznesy, w mediach społecznościowych. Andziaks jest szczególnie aktywna w okolicy świąt. Wówczas publikuje filmiki codziennie. To dlatego nazywa się ją w sieci "królową vlogmasów".

W tym roku influencerka ponownie zobowiązała się do codziennego wrzucania okołoświątecznych treści. Cykl był jednak o tyle wyjątkowy, że Andziaks i Luka postanowili wprowadzić się do świeżo wybudowanego domu jeszcze przed świętami. W efekcie każdego dnia setki tysięcy internautów sprawdzały ich kanały na YouTube, żeby sprawdzić czy to już nastał ten ważny moment.