Maja Rutkowski prezentuje STYLOWE kreacje na komunię. Fanki doradzają: "Kombinezon zbyt WULGARNY w dekolcie". Mają racje? (ZDJĘCIA)

Haj 18 min. temu

Kosciol to takie miejsce ktore ma okreslone zasady stroju....niestety wielu Polaków tego nie wie. Bez dekoltow, odslonionych ramion i kolan- dla kobiet i mezczyzn bez różnicy. Wszystkie te mini, przezrocza, szorty to prosty znak aby rozpoznac prymitywów bez obycia. Kiedys takich ludzi wyprowadzano z kosciola. We Włoszech Hiszpanii ciągle można być wyprowadzonym.