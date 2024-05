Premiera filmu "Nieobliczalna": dostojna Agnieszka Grochowska, ponętna Magdalena Cielecka, młodzieńczy Bartosz Gelner... (ZDJĘCIA)

W czwartek rodzimym celebrytom nadarzyła się kolejna sposobność do tego, by zrobić się na bóstwo i powędrować na naszpikowany fotoreporterami czerwony dywan. Tym razem była to premiera thrillera "Nieobliczalna" powstałego we współpracy z Amazonem, którego gwiazdą jest Julia Wieniawa. Jako odtwórczyni głównej roli, 24-latka musiała wyróżniać się w tłumie, dlatego na ten specjalny wieczór wybrała kreację, która jej to umożliwiła. Naczelna "it-girl" rodzimej branży rozrywkowej zawitała na warszawskich salonach w gigantycznej, satynowej sukni z rozcięciem pozwalającym na tzw. "grę nogą".