Karolina Ferestein-Kraśko i Piotr Kraśko przyłapani na CZUŁOŚCIACH pod modną restauracją. Piękna z nich para? (ZDJĘCIA)

Maria S 💐💐 23 min. temu

Fajna para , trudno zdarzyło się kiedyś coś co można nazwać zdrada , ale patrzmy na to co stało się potem i co jest teraz . Rodzina Krasków uratowała swoje małżeństwo i chwalą im za to , nie oni pierwsi i nie ostatni . W mojej rodzinie też miała miejsce taka historia i też po wielu latach jest pięknie w tej relacji . Dlatego nie można wracać ciągle do przeszłości , musimy cieszyć się z tego co jest dzisiaj i co da nam przyszłość . A ci co cieszą się jak komuś kiedyś podwinęła się noga , niech uważają bo nikt nie wie co może przynieść nam jutrzejszy dzień . Trzymam dalej kciuki za cała rodzinę państwa Krasków i życzę im dużo szczęścia zdrowia i miłości w ich związku . 🌺🌺🌺🌺