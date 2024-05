Książę William i król Karol III są "ZAJĘCI" w trakcie wizyty Harry'ego w Wielkiej Brytanii. Nie znaleźli czasu na spotkanie z krewnym (ZDJĘCIA)

Bambi 39 min. temu zgłoś do moderacji 19 7 Odpowiedz

Harry to żałosny, egocentryczny typ. Tak, wiem, miał straszne przejścia i nikomu tego nie można życzyć, ale to co on wyrabia jest żenujące. Nawet nie przejdzie mu przez łepetynę, że miliony ludzi przechodzą na świecie podobne, a często gorsze dramaty, tyle że bez podobnych przywilejów. Większość ludzi zbiera się po tragediach życiowych szybko, bo po prostu nie ma wyboru - a ten trzydzieści lat później dalej chodzi i płacze, jakie miał straszne życie. Nawet przez ułamek sekundy nie przyjdzie mu do głowy, żeby w ogóle zauważyć, że naprawdę są ludzie, którzy mają o wiele gorzej. Razem z małżonką stanowią wyjątkowo odrażający duet narcyzów, którzy uważają się za jakichś nadludzi. Byłam neutralna wobec nich do momentu, aż nie obejrzałam tego serialu na Netfliksie, aż mi niedobrze się robiło od tego ich ciągłego JA, JA, JA...