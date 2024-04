To już pewne: Książę Harry NIE SPOTKA się z ojcem, gdy przyleci do Londynu! "Król będzie zajęty"

Książę Harry niemal od zawsze wzbudzał sporo kontrowersji. We wczesnej młodości był bohaterem wielu skandali, do których wrócił po latach w swojej autobiografii. Wydawało się, że poślubienie Meghan Markle i założenie z nią rodziny będzie końcem przebojów w jego życiu, ale stało się przeciwnie. Para opuściła królewski dwór i obecnie prowadzi życia za oceanem.

Książę Harry lada dzień znów będzie w Londynie

Książę Harry jest w konflikcie z ojcem

Brytyjskie media donoszą jednak, że ponowne spotkanie Harry'ego z ojcem wydaje się mało prawdopodobne. Informator "The Telegraph" twierdzi, że monarcha jest "dość zajęty", a to dlatego, że wraca do publicznych obowiązków. W dniu, w którym Harry przybędzie do Londynu na nabożeństwo, Karol będzie miał cotygodniową audiencję u premiera. Prawdopodobnie pojawi się również na pierwszym z dorocznych przyjęć w ogrodzie Pałacu Buckingham. Dziennikarze przewidują, że król ma też w kalendarzu szereg innych spotkań.