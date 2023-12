Agnieszka Woźniak-Starak przekazała smutne wieści: "Nie doczekał świąt. Odszedł dzisiaj. Serce mi pękło"

RealUp 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 4 Odpowiedz

Nie, no cholera nie, rozumiem, strata zwierzaka dla wladciela to naprawdę smutny czas, przykrość i ból , ale nie jest to powód do dzielenia się z całym światem, ujmując to na skalę masakry w Srebrenicy