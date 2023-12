Agnieszka Woźniak-Starak wspomina, jak pracowała w TVP i komentuje rewolucję na Woronicza: "Koniec NISZCZENIA telewizji"

Agnieszka Woźniak-Starak to dziś jedna z największych stacji TVN. O jej statusie świadczy chociażby to, że zaraz po odsunięciu od prowadzenia śniadaniówki szybko została przydzielona do "Mam Talent!". Obok niej w roli gospodarza show zadebiutuje Jan Pirowski, do tej pory związany z kanałem TTV.