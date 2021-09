Agnieszka Woźniak-Starak przemierza ulice okryta kardiganem do ziemi (ZDJĘCIA)

Moni 59 min. temu zgłoś do moderacji 274 16 Odpowiedz

Nie wiem czy tylko ja odnoszę takie wrażenie, że o Agnieszce pisze się tylko w co się ubrała, co założyła, jaka to dziś stylizacja, ile ta torebka czy buty kosztowały. Nic sensownego , wartościowego o tej kobiecie nie czytam