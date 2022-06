Agnieszka Woźniak-Starak przybywa na festiwal influencerów w krwistoczerwonym porsche (ZDJĘCIA)

... 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Dalej pisać o wszystkim ,i o niczym, a jak się kogoś prosi o pomoc w życiu codziennym to się tylko słyszy: Aaaa to zgłoś do telewizji, aaa to zły system edukacji, zawsze coś, wszystkiego już się odechciewa. Kiedyś sobie powiedziałem, że jak będę miał umrzeć, to umrę tego dnia, którego się urodziłem. Do urodzin mam niecały miesiąc.