Agnieszka Woźniak-Starak KOMENTUJE wywód Anny "170 cm to nie jest przystojny mężczyzna" Wendzikowskiej! Nawiązała do własnego związku

karolina 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Wendzikowska ma prawo mieć swoje zdanie dla niej niski facet to nie facet i ok jej sprawa o co ta afera po co to odbierać personalnie chyba tylko po to żeby szum koło siebie robi i mieć czym na chwile zaistnieć w internecie.