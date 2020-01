Anna Kalczyńska broni swoich słów o urodzie Jungkooka z BTS: "Reprezentuje MAŁO MĘSKI typ urody i tego się będę trzymać"

Jeon Jungkook z południowokoreańskiego zespołu BTS został niedawno okrzyknięty "najprzystojniejszym mężczyzną na świecie" w rankingu TC Candler. Choć kanony piękna zmieniają się od lat i są w dużej mierze zależne od danej kultury, to wybór Azjaty o delikatniejszej urodzie wywołał dużo więcej emocji, niż można się było spodziewać . Werdykt ten wzbudził też wyraźne rozbawienie Anny Kalczyńskiej i Andrzeja Sołtysika , którzy postanowili poruszyć ten temat w programie śniadaniowym.

Kontrowersyjne zachowanie dziennikarzy, którzy uznali za taktowne podogryzać urodziwemu idolowi na antenie , wzbudziło ogromne emocje. Nie da się ukryć, że Jungkook ma bardzo delikatną urodę - idealnie gładką, porcelanową cerę i łagodne rysy, które w kręgu jego fanów uchodzą za atrakcyjne. Kalczyńska i Sołtysik skupili się natomiast na jego kolczykach i "farbowanych włosach", które miały ich zdaniem odróżniać go od "ideałów piękna", z którymi sami go skonfrontowali, wymieniając jako przykłady Brada Pitta i George'a Clooneya .

Chłopięca zdecydowanie, niemal dziecięca (...) i mnóstwo kolczyków. Grzywka na pewno nie robi go najprzystojniejszym człowiekiem - wtórował jej wyraźnie rozbawiony Sołtysik.

Pomijając osobliwą wymianę zdań Kalczyńskiej i Sołtysika, w teren wyruszył też dziennikarz Dzień Dobry TVN Adam Feder , który przeprowadził uliczną sondę, pokazując przypadkowym ludziom zdjęcie... jego kolegi z zespołu, Hoseoka . Napotkanych przechodniów pytał, co sądzą o tym, że Azjata został wybrany najprzystojniejszym mężczyzną na Ziemi. Odpowiedzi, które uzyskał, nie są naszym zdaniem warte cytowania.

Co ciekawe, do zamieszania postanowiła odnieść się nawet sama Kalczyńska, która najwyraźniej nie ma sobie nic do zarzucenia. W jej oczach bowiem noszenie kolczyków i kolorowy wizerunek dalekie są od wizji męskości, którą uważa za słuszną.