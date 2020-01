Kalczyńska i Sołtysik oceniają urodę chłopaka, który zajął 1. miejsce w rankingu najprzystojniejszych mężczyzn świata: "Twarz NIESPECJALNIE MĘSKA"

EmmBee 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

ŻADNA stacja telewizyjna (w Polsce) nie jest obiektywna, ludzie no. A nawet gdybym starala siebyc jak najbardziej obiektywna, zareagowalabym tak samo, to juz nawet nie kwestia gustu. Ten wybor to zart. I to testowanie na tolerancje, wszedzie ten okropny rasizm, to juz meczace jest. Jak ktos jest pewny siebie, to go komentarze innych nie obejda, a jak nie, niech sie schowa lub nad tym popracuje.