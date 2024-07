Agnieszka Woźniak-Starak rozważa TELEWIZYJNĄ EMERYTURĘ? "Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść"

Agnieszka Woźniak-Starak pojawiła się na medialnym horyzoncie wiele lat temu, gdy pracowała w Redakcji Magazynów Informacyjnych i Dzienników i prowadziła audycję "Obudź się" w Radiowej Jedynce. Od tego czasu mijają już dwie dekady, a w międzyczasie była gospodynią programów, grywała w reklamach i zajmowała się konferansjerką. Niedawno dołączyła do ekipy programu "Mam Talent!" .

Agnieszka Woźniak-Starak myśli o telewizyjnej emeryturze? Zaskakujące słowa

Teraz okazuje się, że być może wkrótce Agnieszka postawi kropkę w telewizyjnym portfolio. W rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl została zapytana o to, czy i jakie są jej zawodowe marzenia i aspiracje. Odpowiedź okazała się dość zaskakująca. Jak twierdzi, przede wszystkim jest wdzięczna za to, co już udało jej się zrobić.