Agnieszka Woźniak-Starak w cekinowej sukni błyszczy na rozdaniu biznesowych nagród (ZDJĘCIA)

Vbkmm 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak na tak dużą ilość operacji plastycznych czy jak kto woli medycynę estetyczną wygląda świetnie. Niektóre Panie po takiej ilości to kobiety koty. A ona wygląda znacznie lepiej niż kiedyś z krzywym dosyc dużym nosem, małymi oczami i innym kształtem twarzy, małymi ustami, kiepską fryzurą i festyniarskim ubiorem. Także zmiana na plus. A czas pokaże jak będzie dalej. Osobiście podobają mi się kobiety czy jadę jednak swoją wartość, zadbane ale nie przerabiające się. To jakiś taki szacunek godność mądrość akceptacja to się łączy często z talentem i pieniędzmi.