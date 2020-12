Agnieszka Woźniak-Starak została przyłapana na randce (?) z tajemniczym przyjacielem

Ostatnio paparazzi przyłapali Agnieszkę Woźniak-Starak podczas wypadu na sushi do jednej z warszawskich restauracji, do której wybrała się wraz z dwoma kolegami. Jak twierdzi informator Pudelka, prezenterka na miejsce spotkania wybrała lokal przy ulicy Świętokrzyskiej. Agnieszka i jej towarzysze nie wzięli sushi na wynos, lecz zjedli na miejscu przy zasłoniętych kotarach. Prowadząca "DDTVN" zabrała też ze sobą jednego ze swoich psich pupili.

"Być może wynajęli cały lokal, by mogli spokojnie zjeść" - zastanawia się nasze źródło.

Po przeszło dwóch godzinach spędzonych na pałaszowaniu specjałów kuchni japońskiej cała trójka opuściła knajpkę. Woźniak-Starak i jej przyjaciel pożegnali towarzysza i już tylko we dwoje udali się na spacer z psem. Potem wsiedli do zaparkowanego nieopodal porsche cayenne należącego do przyjaciela dziennikarki i odjechali.