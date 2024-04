Kasia 17 min. temu zgłoś do moderacji 64 3 Odpowiedz

"Agnieszka Woźniak-Starak spędziła święta NA POLICJI. Interweniowała po tym, co zobaczyła na fermie" - to nie ferma! To była stacja badawcza PAN, która została oddana ogrodowi botanicznemu z Powsina, który z kolej zapowiedział sprzedaż zwierząt. Po pierwsze nauczcie się czytać i słuchać ze zrozumieniem. Po drugie zgłębcie temat. Ok 30 lat ma to wspaniałe miejsce, które odwiedzało tysiące turystów i było schronieniem dla ok 500 różnych jeleniowatych!