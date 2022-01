Agnieszka Woźniak-Starak stołuje się w DROGIEJ restauracji pod czujnym okiem EDWARDA MISZCZAKA: "Niedzielny obiad z szefem"

Jeśli chodzi o podlizywanie się szefostwu w branży medialnej, to prym od dobrych kilku sezonów wiodła Telewizja Polska, której pracownicy korzystają z dosłownie każdej okazji, aby zachwycić się prezesem Jackiem Kurskim . Naturalnie również i pod tym względem TVN nie lubi ustępować konkurencji.

W niedzielę wzorowy przykład eleganckiego "puszczania oka" do osób wyżej postawionych w hierarchii telewizyjnej zaprezentowała Agnieszka Woźniak-Starak. Celebrytka stołowała się w eleganckiej restauracji w Krakowie, w której za menu degustacyjne z selekcją pięciu win zapłacimy jedyne pół tysiąca złotych. Wśród dań głównych znajdziemy natomiast perliczkę wędzoną za kolejne 199 złotych. To jednak nie pozycje w menu, a zawieszone we wnętrzach restauracji zdjęcia, przyciągnęły tym razem uwagę Agnieszki. Otóż okazuje się, że podczas posiłku towarzyszył jej spoglądający z ramki dyrektor programowy TVN Edward Miszczak. Tym jakże istotnym faktem prowadząca śniadaniówkę podzieliła się na Instagramie.