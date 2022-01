Psia oaza, drewniane meble i styl loftowy. Zobaczcie, jak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak! (ZDJĘCIA)

Robert 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 7 Odpowiedz

Lol lans na pieski,na pomaganie zwięrzeta.Pieski,kotki zawsze na propsie,ale wycinanie dżungli,rzadkich gatunków roślin żeby bogata panienką jedną z drugą mogły kupić szampon dopasowany do ich włosów (doczepów) to już co innego.