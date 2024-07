Agnieszka Woźniak-Starak w prześwitującej kreacji relacjonuje imprezę willi Pierr'a Cardina we Francji: "Zawsze marzyłam, żeby to zobaczyć" (ZDJĘCIA)

W polskim show-biznesie Agnieszka Woźniak-Starak obecna jest od lat. Dziennikarka to prawdziwa telewizyjna wyjadaczka. Gwiazda TVN może pochwalić się nie tylko sporym dorobkiem zawodowym, ale także licznymi kontaktami i przynależnością do tak zwanej "elity".

Agnieszka Woźniak-Starak baluje we Francji na urodzinach kolegi. Imprezę odbyła się w słynnym domu Pierre'a Cardina

Tym razem gwiazda TVN pochwaliła się relacją z urodzin kolegi, które odbyły się we Francji. Agnieszka Woźniak-Starak nie ukrywała zachwytu nad miejscem, gdzie była urządzona impreza, albowiem towarzystwo bawiło się w słynnym domu, który kiedyś należał do projektanta mody Pierre'a Cardina. Posiadłość, która przypomina bąbelki zlokalizowana jest na Lazurowym Wybrzeżu i robi spore wrażenie swoją unikatową formą. Oczarowała ona również balującą tam dziennikarkę.

Słuchajcie, rzadko to robię, żeby takie relacje zamieszczać z imprez, ale muszę wam to pokazać. Jesteśmy na urodzinach kolegi we Francji i jesteśmy w bąbelkowym pałacu, czyli domu Pierre'a Cardina. To jest absolutnie kultowy niesamowity, futurystyczny projekt, który powstał w latach siedemdziesiątych. Ach... Zawsze marzyłam o tym, żeby go zobaczyć. Ten dom to są takie połączone bąble - mówiła rozemocjonowana Woźniak- Starak w relacji na Instagramie.