Agustin Egurrola wyprawił wesele w PAŁACU: "Wynajął ochronę przed paparazzi"

W sobotnie popołudnie Agustin Egurrola zaskoczył wszystkich informacją o swoim ukrywanym dotychczas ślubie . Tancerz i telewizyjny juror podał do wiadomości, że w nowy rok wchodzi już nie jako singiel, a pełnoprawny mąż ze swoją małżonką u boku.

Przyjęcie odbyło się na przełomie lipca i sierpnia. Para młoda chciała wykorzystać moment, kiedy obostrzenia były poluzowane, by na przyjęciu pojawiło się jak najwięcej ich bliskich. Agustinowi bardzo zależało na tym, by nikt o imprezie nie wiedział - zwłaszcza media, dlatego zatrudnił specjalną ochronę, która miała pilnować, by żaden nieproszony fotograf nie zrobił zdjęć - podaje serwis.