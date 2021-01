Agustin Egurrola OŻENIŁ SIĘ! "Teraz już zawsze razem" (ZDJĘCIA)

Dalida 21 min. temu zgłoś do moderacji 64 12 Odpowiedz

Wszystkiego najlepszego, mam nadzieje, ze to prawdziwa milosc. Zaraz posypią sie komentarze, ze dziecko ma, ze to, ze tamto... Pewnie od osob ktore same chetnie by sie rozwiodły ale nie zrobią tego „dla dobra dzieci” i tym samym cierpią.