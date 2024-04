Akop Szostak rozprawia o "osobach trzecich" i wzajemnym szacunku. Sylwia szybko ZAREAGOWAŁA. Zaskoczeni?

MzZx 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Gościu cały czas skomle o uwagę, nawiązuje do relacji, liczy na jej odpowiedź. Też miałam takiego byłego. Chociaż to ja go zostawiłam, nie dawał mi spokoju, do znajomych opowiadał, że zawsze będę jego jedyną miłością. Super się musi czuć jego obecna żona. Tutaj jest to samo. Facet bez charakteru.