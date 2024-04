Akop Szostak ogłasza NOWY rozdział w życiu i wraca do rozstania z Sylwią: "Żałuję, że tak wyszło" (FOTO)

Nowy rozdział w życiu Akopa Szostaka

Choć zawodnik MMA stara się unikać tematu rozstania, to jednak 35-latkowi trudno rozdzielić życie prywatne z tym, co publikuje w sieci. W ostatnim czasie los wyjątkowo go nie oszczędzał. Nie da się ukryć, że uczuciowe perypetie i seria nieszczęść mocno doświadczyły Akopa Szostaka . Teraz przyszedł jednak czas na nowy rozdział w jego życiu. Influencer poinformował swoich fanów o "nowym domu".

Nowy dom. Moje życie zmieni się o 180 stopni. Nie wiem, co mnie czeka i jaki będzie najbliższy okres. Będzie jednak zupełnie inny. Jak widać, życie pisze różne scenariusze. Nie jest to łatwe, ale taką decyzję podjęliśmy. Teraz w tym trzeba odnaleźć - wyznał w relacji na Instastories.

Akop Szostak stanął w obronie Sylwii

Korzystając z okazji Akop Szostak w opublikowanej relacji pozwolił sobie również na kilka słów dotyczących relacji z byłą już żoną . Jak jednak zapowiedział, ma być to jego ostatni komentarz odnoszący się do rozstania. Influencer nie tylko nie szczędził Sylwii ciepłych słów , ale również podkreślił, że negatywne wyrażanie się na jej temat, jest dla niego nieakceptowalne.

Myślę, że ostatni raz odniosę się do mojego małżeństwa. Na tym ten temat będę chciał zakończyć, by móc budować życie na nowo. Byliśmy razem wiele lat, zawsze będę darzył Sylwię ogromnym szacunkiem i wieloma uczuciami. Zawsze będzie dla mnie wyjątkowa. Dlatego obrażanie jej do mnie, jest dla mnie nieakceptowalne. Napiszę raz jeszcze — to była nasza wspólna decyzja. Nie było w niej udziału osób trzecich. Teraz niech każdy buduje swoje szczęście, tak jak uważa za słuszne. Żałuję, że tak wyszło, ale jest, jak jest - stwierdził.