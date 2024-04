Dziki Trener rozprawia nad rozstaniem Sylwii i Akopa Szostaka. "Ich życie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, którą pokazują"

Dziki Trener komentuje rozstanie Szostaków

To wszystko było ubierane w jedną główną linię contentu, który świetnie się sprzedawał. Ten content miał tytuł MIŁOŚĆ. Na dobre i na złe – wskazał, po czym w kąśliwy sposób odniósł się do tego, że dietetyk i trener non stop świecił na Instagramie bukietami dla żony.

Pan Akop znany jest w internecie z tego, że kupował swojej żonie kwiaty w takiej ilości i tak często, że gdyby zebrać je ze wszystkich ostatnich lat, kiedy je kupował, i gdybyśmy je rozłożyli na ziemi, to bylibyśmy w stanie tymi kwiatami przykryć co do centymetra praktycznie całą deltę rzeki Mississippi i do tego jedną trzecią mniej więcej powierzchni Portoryko – zażartował.