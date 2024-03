Akop Szostak wystosował APEL. Nawiązuje w nim do rozstania z Sylwią: "NIE GODZĘ SIĘ NA TO"

Asia 25 min. temu zgłoś do moderacji 19 0 Odpowiedz

Ludzie! chodzi nie o to że się rozstali bo to ich sprawa ale o to że cały czas mówili jacy są zakochani ,dawali rady jak dbać o siebie nawzajem,co robić aby związek był udany a teraz piepszą że od lat chodzili na terapię bo się nie dogadywali,czyli wszystko co nam mówili to było kłamstwo.Gdzie był ten kryzys jak codziennie wstawiali posty o swoim oddaniu i miłości??? Więc albo wtedy kłamali albo teraz kłamią bo jedno z nich się znudziło małżeństwem .