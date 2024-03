Akop Szostak przekonuje, że za jego rozstaniem z Sylwią nie stoi OSOBA TRZECIA! "Nie szukajcie sensacji" (FOTO)

Zal chlopaka 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Szkoda go, bo to on pragnal dzieci i normalna rodzine, to on ciagle sie staral a ona tylko nim pomiatala, to wszystko widac na filmikach, jej spojrzenia i mimika nie sa udawane, ona juz nie mogla na niego patrzec. Akop znajdzie kobiete tak samo wrazliwa jak on i zalozy szczesliwa rodzine i zostanie szczesliwym tatusiem … a ona … czas pokaze …