Akop Szostak ma aż TRZY wielkie TATUAŻE z podobizną Sylwii. Jeszcze niedawno tak o nich mówił: "To moja najlepsza dziara" (ZDJĘCIA)

Blah 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Te tatuaże z podobizną swoich partnerów lub ich imionami to tandeta i głupota na maxa. Co trzeba mieć w głowie żeby bawić się w taką dziecinadę a później w razie rozstania myśleć jak to zakryć..no chyba że ktoś ciągle chce widzieć była miłość i l to przeżywać. Byłam mocno zakochana w kolesiu który mnie namawiał na wspólne tatuaże, a traktował mnie jak przedmiot a nie wielką miłość. Z dnia na dzień mnie rzucił więc dobrze że się w takie głupoty nie bawiłam. Ogólnie to strasznie wieśniacka para z tym dwóch i nie wiem kim są.