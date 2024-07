Akop Szostak zapytany o powrót do Sylwii. Tak zareagował na komentarze o rozstaniu pod publikę: "Emocjonalny horror"

Wokół relacji Akopa i Sylwii Szostaków znów jest gorąco. Choć w marcu sportowa para przekazała fanom informacje o rozstaniu po 10 latach małżeństwa, to jednak w ostatnim czasie małżonkowie podjęli próbę uratowania łączącego ich uczucia. Pomocny miał być wspólny wyjazd do stolicy Francji, który przed paroma dniami został oficjalnie ogłoszony w mediach społecznościowych.

Romantyczny wypad do Paryża, który Akop i Sylwia Szostakowie relacjonowali na swoich instagramowych profilach wywołał spore poruszenie wśród internautów. Chociaż w sieci nie brakowało słów otuchy i wsparcia, to pojawiły się także głosy, że ich rozstanie sprzed kilku miesięcy zostało zaaranżowane. Oczywiście fit influencerka nie puściła takich słów płazem i wdała się w dyskusje z internautkami.

Akop Szostak zapytany o powrót do Sylwii. Tak zareagował

Głos postanowił zabrać również jej mąż. Akop Szostak miał do tego doskonałą okazję, albowiem zorganizował na instagramie zabawę Q&A. Jednym z pytań, które wyjątkowo trapiło internautów, był to czy wróci do żony. Sportowiec zdecydował się odpowiedzieć na pytanie, zaznaczając jednak, że na chwilę obecną będzie to jego "jedyna wypowiedz w tym temacie". Na wstępie Akop Szostak odniósł się do komentarzy sugerujących, że ich rozstanie z żoną było zaaranżowane.

Powiem Wam szczerze, przykro mi, gdy ktoś pisze, że coś było udawane albo że to jakaś akcja marketingowa. W takich chwilach dociera do mnie, jak okropni potrafią być ludzie i jak bardzo zdolni do kopania leżącego. Wszystko, co się wydarzyło, było bardzo ciężkie, a to, że nie praliśmy brudów publicznie, wynikało z szacunku, którym darzyliśmy się przez te wszystkie lata razem - rozpoczął.

Jeśli ktoś myśli, że takie "zamieszanie" można zrobić dla lajków i w ten sposób zmienić swoje życie oraz przejść przez taki emocjonalny horror, to po prostu mi go żal, ponieważ to oznacza, że nic nie wie o życiu, które nikogo nie oszczędza. Nas to mocno dotknęło, lecz to nie oznacza, że trzeba się poddać. Każdy człowiek oczekuje zrozumienia, lecz niestety nie chce dać go innym ludziom i ocenia po pozorach - dodał.

Mąż Sylwii Szostak żałuje ujawnienia informacji o ich związku

W dalszej części swojego komentarza sportowiec wyjaśnił, dlaczego opowiedział fanom, że razem z żoną próbują ratować swój związek. Akop podkreślił jednak, że dziś żałuje tej decyzji, a razem z Sylwią zmienią swój stosunek do pokazywania kulis życia prywatnego w sieci.

Szczerze bardzo żałuję, że musiałem napisać o tym, że będziemy próbować. Gdyby ktoś zrobił nam zdjęcie z ukrycia (bo takie robili), to byłoby powiedziane, że kłamiemy. To smutne, że nawet nie można spróbować w spokoju naprawić to, co się stało. Dla mnie dziś najważniejsze jest przekonanie, że może się udać. Ludziom nie da się dogodzić; najważniejsze jest, aby zadbać o swoje szczęście. Próbujemy, nie będziemy wracać do sposobu pokazywania naszej relacji, który był. Myślę, że dużo się nauczyliśmy, a co będzie, czas pokaże - podsumował w relacji na InstaStories.

Myślicie, że uda im się odbudować relację?

