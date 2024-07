Internautka z żalem do Sylwii Szostak: "Przestałam wierzyć w to, co pokazujecie". Celebrytka DOSADNIE zareagowała

Hmm 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Mogło to być pod publikę, ale równie dobrze może to być samo życie - rozstali się a teraz chcą jednak zawalczyć o związek. To takie dziwne? W jednym na pewno Sylwia ma rację - jak kogoś to nie interesuje, to nie musi tego śledzić. Aha dodam, że nie jestem żadną fanką, nie śledzę ich na ig i są mi zupełnie obojętni.