Akop Szostak i Sylwia Szostak snują refleksje nad swoim małżeństwem (?) po powrocie z Paryża: "Jesteśmy niewolnikami WŁASNYCH PRAGNIEŃ"

Wieść o rozstaniu Akopa i Sylwii Sztostaków , którzy tworzyli - przynajmniej pozornie - jedną z najbardziej zgranych par w show biznesie, spadła na media w marcu niczym grom z jasnego nieba. W kuluarach aż huczało od plotek, co mogłoby być przyczyną rozstania. Z czasem byli partnerzy zrozumieli jednak, że nie powinni jeszcze przekreślać swojego małżeństwa i postanowili o nie zawalczyć.

Idealnym miejscem do rozpalenia uczuć na nowo okazało się być "miasto zakochanych", czyli Paryż. Relacje z wypadu do francuskiej stolicy momentalnie zalały profile obojga celebrytów. Fit-influencerka i zawodnik MMA wybrali się do najsłynniejszej restauracji teatralnej w Paryżu. Oczywiście wizyta w kultowym Moulin Rouge została udokumentowana na ich profilach. Akop zdecydował się okrasić zdjęcie z lokalu komentarzem "randka".