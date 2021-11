Aktor "Barw szczęścia" chwali się, że OCHRZCIŁ dziecko: "Jestem zupełnie inny niż wszyscy celebryci"

Domi 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Fajnie. Co ale co chrzest nie szkodzi a może tylko pomoc nawet formalnie dziecku w przyszłości. Nie rozumiem tych co to odbierają albo że dziecko samo ma decydować 🙃 i mówia to osoby które same mają sakramenty ....żal ! Brawo chłopie i się nie zmieniaj. Ten artykuł i galeria pokazuje normalność ws artysta przez A. Wylansowany z rodziny aktorskiej i na wszystko ma fizjologiczna odpowiedz