Aktorka chciała zoperować w Turcji oszpeconą twarz. Przeżyła horror. "Prawie przebił tym PRĘTEM moją górną wargę"

Danniella Westbrook była oszpecona przez uzależnienie. Pomocy szukała w tureckiej klinice

Horror na sali operacyjnej. Lekarz uderzył brytyjską celebrytkę w twarz

Na łamach "The Sun" aktorka opisała szczegółowo horror, który spotkał ją Turcji. Przed zabiegiem młoda asystentka lekarza miała zrobić Brytyjce kilka zastrzyków w stopę, co wywołało u Westbrook ukłucie niepokoju. Wcześniej wyjęła z podejrzanie wyglądającego wiadra kilka nieodkażonych narzędzi i postawiła na stole operacyjnym.

Gorący laser przeciął moją skórę i było to bardzo bolesne. W panice zapytałam, co się dzieje. (...) Płaczę i krzyczę w szoku, a on wkłada mi w twarz metalowe pręty. Cały czas mówił, że mam przestać płakać. Mówiłam, że bardzo cierpię i niesamowicie mnie to boli. To było przerażające. Prawie przebił tym prętem moją górną wargę - wspomina.