One pożałowały operacji plastycznych: Ewel0na cudem uniknęła śmierci, a Linda Evangelista została oszpecona (ZDJĘCIA)

Przez dekady hollywoodzka "Fabryka Marzeń" promowała nieosiągalne kanony piękna. Liczyły się tylko wąskie talie, olbrzymie piersi i gładkie czoła. Same gwiazdy uczestniczące w branży rozrywkowej wpadały często w pułapki zastawiane przez producentów coraz to nowszych metod podtrzymywania wiecznej młodości. Często przychodziło im w końcu pożałować swoich decyzji. Niektóre nawet przyznawały się później do zabiegów, które miały dla nich przykre konsekwencje.