Celebrytka, której wybuchł implant piersi, ostrzega młode dziewczyny: "ŻAŁUJĘ, że poszłam pod nóż! Moje ciało nie daje rady"

Jej pierś eksplodowała. Mary Magdalene apeluje o powstrzymanie się przed ekstremalnymi zmianami

Mam już dość tych operacji. Jestem w pułapce. Bóg wie, na jak długo. Robisz coś nowego, że "naprawić" to, co zepsuł poprzedni doktor. Ten nowy też może nie podołać. Jestem wypalona, zmęczona tym stylem życia. Chciałabym się cofnąć w czasie i nic sobie nie robić. Nie było to warte mojego czasu, pieniędzy, stresu. Moje ciało nie jest w stanie leczyć się tak samo sprawnie, jak kiedyś. Chcę po prostu żyć normalnym życiem, a nie jestem w stanie tego osiągnąć. Nie oczekuję, że będziecie mi współczuć. Sama to sobie zrobiłam. Ale chcę podzielić się moim doświadczeniem z osobami, które planują też dokonać na swoim ciele ekstremalnych przekształceń. Prędzej czy później dopadną Was przykre konsekwencje. To nie jest tego warte.