Influencerka uzależniona od chirurgii plastycznej oznajmia, że WYBUCHŁ jej implant piersi. Ważył aż 10 kg! (ZDJĘCIA)

Influencerka Mary Magdalene jest świadoma swojego uzależnienia od operacji plastycznych

Kanadyjskiej modelce wybuchł implant piersi. Podeszła do tego z dystansem

Choć Mary przyzwyczaiła obserwatorów do zaskakujących metamorfoz, to jej ostatnie posty zszokowały internautów. Okazało się, że jeden z ogromnych, dziesięciokilogramowych implantów piersi influencerki pękł. Celebrytka podeszła do sytuacji z dystansem, nazywając się "uniboob" ("jednopiersiowcem") i ochoczo publikuje fotografie z widocznym ubytkiem. Opowiadając o wypadku, zapytała żartobliwie, czy powinna zostawić jeden implant, a może zdecydować się na trzy. 25-latka zapowiedziała również na jednej z transmisji, że mimo wcześniejszych zapewnień, zamierza w przyszłości powrócić do naturalnego wyglądu.