23-latka z Londynu wydała 50 TYSIĘCY ZŁOTYCH, aby upodobnić się do... SEKSLALKI swojego chłopaka! "Chcę, żebyśmy wyglądały identycznie"

Ramzes 17 min. temu zgłoś do moderacji 5 7 Odpowiedz

Wiele wspolczesnych kobiet oferuje facetom dokladnie to co taka lalka czyli jedynie seks. Nie gotuja, nie rodza. Wlasciwie to nawet sa gorsze bo psuja nasgroj i powietrze swoimi wynurzeniami. Wiec jak sie tak zastanowic to taka lalka jest super rozwiazaniem. Za killa tysi zamowisz super lale zza granicy. Wersja budzetowa z Chin.