Oto efekty najbardziej NIEUDANYCH operacji plastycznych, z którymi mierzą się lekarze "Plastycznej fuszerki": pęknięty implant, wklęsły nos, znikający pępek... (ZDJĘCIA)

Gość 32 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Ja jedyne co bym chciala w sobie zmienic to zeby i odessac tluszczyk z pod pach. Niestety przez branie antybiotykow w wieku dzieciecym odbilo sie to bardzo na moich zebach nie cierpie ich i malo sie przez to usmiecham. Nad reszta moge popracowac sama. Twarz juz zaakceptowalam.