Te znane osoby ŻAŁUJĄ operacji plastycznych! (ZDJĘCIA)

Nie rozumiem po co te kobiety to robią ? Owszem biust może lepiej w sukience wyglądać ale kwas w usta tylko po to by szminka pomalować i wyglądać jak klaun ? Rzęsy sztuczne po czym naturalne z osłabienia wypadną, paznokcie hybrydy a swoje gniją pod plastikiem … nie panimaju 😯🙄😑😧😶😐🤫🤭