Marta Linkiewicz rozpuszcza KWAS W USTACH: "JAK SIĘ NIE PODOBA, TO NARA"

Martynka 20 min. temu zgłoś do moderacji 21 7 Odpowiedz

Ja też robię laski... Kierownikowi i zawsze najwyższą premię i podwyżkę dostaję. I raczej nie mam sobie nic do zarzucenia. Przecież nikogo nie zabiłam, a to że kierownik ma żonę i dorosłych synów to co mnie to...